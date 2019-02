ÕL VIDEO | Erakondade valimisnänn: Sikkuti huulepulk, Ossinovski plaastrid, Ratase salvrätikud – mille eest annaksid oma hääle sina?

Õhtulehe toimetus palus kõigilt riigikokku pürgivatelt parteidelt valimisnänni näidiskomplekti. Ikka selleks, et teada saada, kas nad jagavad rahvale ainult mõttetut pudi-padi või ka miskit kasulikku. Valimisnänni ei olnud ette näidata vaid kahel parteil – Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond. Viimane neist teatas, et valimisnänn on erakonnale põhimõttevastane.

EKRE, Reformierakonna, Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja roheliste valimisnänni hindasid Õhtulehe multimeedia toimetaja Sten Kohlmann ja Õhtulehe videotoimetuse produtsent Märt Niidassoo.

EKRE

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) komplekt on teiste parteidega võrreldes võrdlemisi hädine. Ehk on asi selles, et erakond hoiab konservatiivset joont ka valimiskraami puhul? Igatahes jagab EKRE laiali erakonna nime ja rukkilille sümboolikaga siniseid pastakaid, helkureid, võtmehoidjaid ja komme.

Tegu pole aga tavalise võtmehoidjaga. „See on taskulamp ja võtmehoidja. Sellega leiad sa üles riigireeturi või pagulase. Või äkki on see selleks juhuks, kui elekter ära läheb. Reformierakond võimule pääseb,“ kommenteerib Märt.

EKRE kompvek on klassikaline lehmakomm.