Ukraina eurolaulja valimist on tabanud kriis: veel kaks artisti on loobunud lauluvõistlusel osalemast 

Vahepeal on esindamispakkumisest ära öelnud ka Ukraina euroloo valimise „Vidbir 2019“ finaalis teiseks jäänud Freedom Jazz. Teised finalistid (Anna Maria, Brunettes Shoot Blondes ja Yuko) on veel kaalumisel.

Kazka põhjendas oma loobumist ka sotsiaalmeedias. „Me väga tahaksime ja oleks suur au Ukrainat Eurovisionil esindada. Panime sellesse palju energiat ja aega, osalesime selle nimel kodumaisel võistlusel. Aga meil pole iga hinna eest võitu vaja. Meie missioon on oma muusikaga inimesi ühendada, mitte lahkhelisid külvata. Seetõttu oleme UA:PBC (Ukraina rahvusringhääling – toim.) andnud selge vastuse: me ei lähe 2019. aastal Eurovisionile. Samas ei jäta me oma põhilist missiooni, milleks on Ukraina kultuuri maailma viimine. Oleme valmis Ukrainat tulevatel aastatel esindama, kui meid valitakse. Seni liigume edasi ja ootame teid kõiki oma kontserdile,“ ütles bänd teadaandes.