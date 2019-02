Ivo Rull | Kellele annan oma hääle?

Ühendatud Vasakparteiga, mis vahetult valimiste eel lõhenes bolševikeks ning menševikeks, on kõik selge. (Vasakule ära)

Uustulnuk Eesti 200 püsib noateral ning alles valimisõhtul selgub, kummale poole nad sisse-välja segregatsioonis paigutuvad. Eesti 200 nn pikk plaan on väga lühisõnaline, nende tulek poliitmaastikule konarlik ja skandaalne. Loterii-allegrii.

Isamaa on igavene kameeleon. Kord värvuvad keskerakondlikult, siis sotsiaaldemokraatlikult. Kahtlemata on tegu visade võitlejatega omas toiduahelas ja jutumullis. Aga mida nad valitsuses saavutanud on?