KÕIK OLI ÜKS SUUR REKLAAMITRIKK? Coheni ülestunnistus Kongressile: „Trump valetas, sest ei uskunud, et iial valimised võidaks!“

Kunagi Trumpile truudust vandunud advokaadi mõistis kohus detsembris 3 aastaks vangi, endise bossi silmis on ta reetur, ta kaotas juristi tööloa, seega pole Cohenil palju kaotada. Kongress võib tema tunnistuste järel algatada protsessi presidendi ametiks eemaldamiseks (kas see õnnestuks, oleks iseküsimus).

Trump ei arvanudki, et kunagi päriselt presidendiks saab

Jutt läheb üsna peagi konkreetseks. „Mul on häbi, sest ma tean, kes hr Trump tegelikult on,“ räägib Cohen. „Ta on rassist. Ta on petis. Ta on sohitegija.“ Ta jätkab: „[Trump] oli presidendikandidaat, kes teadis, et Roger Stone suhtles Julian Assange'iga sellest, et WikiLeaks avaldaks Demokraatide Rahvuskomitee e-kirjad.“ Trump ütles telefonikõnes Stone'iga, et oleks ikka väga tore küll, kui kirjade lekkimine rivaal Hillary Clintoni võiduvõimalusi pisendaks.

See on väga tõsine süüdistus. Roger Stone, keda Cohen mainib, on pikaaegne poliitikastrateeg ja Trumpi vana sõber, kelle FBI kuu aega tagasi arreteeris.

Trumpi iseloomust rääkides rõhutab Cohen, et tegemist ei ole mingi lihtsakoelise tüübiga. „Ta on võimeline lahkelt käituma, kuid ta pole lahke. Ta on võimeline heldeteks tegudeks, kuid ta pole tegelikult helde. Ta on võimeline olema lojaalne, kuid oma põhiolemuselt on ta ebalojaalne,“ kirjeldab Cohen.

Presidendikampaania ajal oli Trump väga huvitatud Trump Toweri ehitamisest Moskvas. Miks küll, esitab Cohen retoorilise küsimuse, ei loobunud Trump omanimelise suurehitise läbirääkimistest Venemaal ja valetas selle kohta, kui kandideeris ise Ühendriikide presidendiks? „Ta valetas, sest ei uskunud, et iial valimised võidaks,“ lajatab Cohen. „Ta valetas ka seetõttu, et tal oli võimalus Moskva kinnisvaraprojektiga sadu miljoneid dollareid teenida.“ Valimiskampaania oli Trumpi jaoks reklaamitrikk, et oma brändi edendada. Ta ei arvanud, et eelvalimistestki edasi pääseb. „Hr Trump ütles sageli, et sellest presidendikampaaniast saab suurim telereklaam poliitika ajaloos.“