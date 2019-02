GALERII | Rongkäik maailma populaarseima juutuuberi toetuseks tõi Tallinna tänavatele ohtralt innukaid fänne 

Maailma populaarseim juutuuber Felix Kjellberg, ehk PewDiePie on juba pikalt sõdinud India multimeediakanali T-Series'e vastu. Kaalul on rohkem, kui elu – nimelt käib võitlus selle nimel, kelle kanalil on kõige rohkem tellijaid.

Lisaks on heitlusel ka sümboolsem mekk manu, sest paljude teiste platvormi kasutajate jaoks on PewDiePie esikoht näiteks selle kohta, et YouTube on eelkõige üksiküritajate loovuse tarbeks loodud ning mitte suurte meediakompaniide reklaamipind.

Rongkäigu korraldaja Augustus ütles, et idee tekkis üpriski rahulikult. Kuna noormehe näol on tegemist PewDiePie fänniga ning ürituste korraldamine pole tema jaoks võõras, saigi klassivendade utsitusel Facebookis sündmus loodud. Rongkäiguga jäi noormees väga rahule: „Oli täiesti uskumatu tunne, et see üritus nii hästi läks ja et inimesed reaalselt kohale ilmusid. Me alguses arvasime, et ehk tuleb mõni inimene, aga läks ikka väga hästi ja me väga loodame, et saame PewDiePie videosse!“