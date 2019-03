EI OOTAGI VENE HÄÄLI?! Miks ei ole mõne partei veebilehel üldse venekeelset infot? 

Keskerakonnaga suurima toetuse pärast võitleva Reformierakonna veebileht on ainult eestikeelne. Erakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase tõdes, et kunagi ka vene keelne veebileht on hetkel tõesti vaid riigikeeles, kuid kinnitas, et erakond toetab siiski vene valijaid väga.

„Oleme erinevalt teistest erakondadest püüdnud venekeelsetele valijatele ajada täpselt sama juttu, mis eestikeelsetele,“ märkis Kase ja lisas, et tänavustel valimistel on vene valijaga kontakti saamiseks rõhku pandud venekeelsetel debattidel osalemisele ja venekeelses meedias esindatusele.

Ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna veebileht on ainult eestikeelne.

Vabarakonna kodulehelt venekeelse info puudumise taga on ajapuudus ja teised prioriteedid.

„Tõsi on, et kodulehe ja programmiga läks Vabaerakonnal kiireks ja seetõttu otsustasime teha asju tähtsuse järjekorras. Meie analüüs näitas, et venekeelse valija kõnetamiseks on otsekontaktid tänaval ja debattides, otsepostitus- ja teabematerjalid ning meediatöö tõhusamad kui venekeelne koduleht,“ selgitas erakonna aseesimees Elo Lutsepp.

Elurikkuse erakonnal ei olnud oma veebilehe vene keelde tõlkimiseks lihtsalt raha.