Uppumissurmast päästetud sangarhunt seikleb Raplamaal 

Kuna hundiperekondade ehk karjade vahel on konkurents kõva, siis ei soovita võõraid hunte omal territooriumil näha. Noorele kriimsilmale oleks seepärast halbade asjaolude kokkulangemisel vales magamistoas ärkamine üsna kalliks maksma minna.

„Mõtlesime, et kuhu me ta ikka laseme. Ei ole mõtet teda hirmus kaugele viia. Kui ta on siitsamast, siis saab ta siin kandis ka edasi olla, aga nüüd on kuidagi läinud nii, et ta võttis kõigepealt hoogu ja kui sai jalad alla, siis jooksis kohe eemale,“ selgitas Kübarsepp.

Hundi päritolu on hetkel teadmata. Kübarsepa sõnul on võimalik, et võsavillem oli värskelt oma karjast eemaldunud. Tavaliselt hakkavad pojad umbes kümnekuuselt oma vanematest lahku lööma ja jõest päästetud hunt on samas vanuses.

„See on täiesti normaalne, et hundid jäävad kõik mingiks hetkeks üksinda. Küsimus on selles, kas tema kari sai pärast aktiivset jahtimist otsa või on ta lihtsalt selline aktiivsem sell, kes on juba oma karjast eemaldunud,“ rääkis loodusspetsialist.

Kübarsepp kinnitas, et hundi kaalu järgi võib öelda, et tegemist on hea toitumise ja terve loomaga.

Viimastel päevadel on hallivatimees paigal püsinud.