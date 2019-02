Indoneesias keelustati Ed Sheerani ja Ariana Grande pornograafilised laulud  

The Guardiani teatel sõelus Indoneesia suurima provintsi, 48 miljoni elanikuga Lääne-Jaava ringhäälingukomisjon välja 85 laulu, nende seas 17 Lääne poplugu, mille sõnad on komisjoni väitel pornograafilise ja solvava sisuga. Neid palu tohib raadios või televiisoris esitada vaid kella kümnest õhtul kella kolmeni öösel.

Lehe andmeil on mustas nimekirjas ka Ed Sheerani „Shape of You“. Briti popkuulsus peaks 3. mail esinema Indoneesia pealinnas Jakartas.

Nimekirjas on ka Ariana Grande „Love Me Harder“ ja Bruno Marsi „That's What I Like“. Komisjoni juht Dedeh Fardiah ütles ametlikus memorandumis, et nendes lauludes võib täheldada sõnu, mis alandavad naised seksuaalobjektiks.