Eurovision Eurofännid on Victor Crone avaldatud eurolugude edetabelis kaheksandaks hääletanud Toimetas Katharina Toomemets , täna, 13:26

Victor Crone Stanislav Moshkov

Populaarne Eurovisioni blogi Wiwibloggs on teinud oma lehel hääletuse, kus inimesed saavad öelda, mis on nende lemmik seni avaldatud eurolugudest. Praeguseks on 42 riigist oma lood avalikuks pannud 17. Eesti esindaja Victor Crone hoiab kolmapäeva keskpäeva seisuga selles tabelis 8. kohta.