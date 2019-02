Mart Ummelas | Hääletamata jätmine ei ole kuritegu 

Õnneks postkasti on pudenenud vähem otseseid pakkumisi, sest majauksest ei pääse enam niisama sisse ja ajalehtede vastavad „sisuturunduse“ veerud võib ka rahulikult vahele jätta või enne lugemist välja rebida. Tänavail kulgen erakondade telkidest kaarega mööda. Kahjuks mõnigi nänn on jõudnud minuni kaudseid teid pidi, näiteks sõbrannalt sõbranna kaudu. Vargsi ja otsekui kingitusena mõni pastakas ja paar imalat kommi.

Ma ei leidnud põhiseadusest kohustust osaleda valimistel valijana, kaudselt antakse see õigus peatükis „rahvas“. Nojah, ikka see rahvas, mitte indiviid. Muidugi on riike, kus hääletamata jätmine on patt või lausa kuritegu. Mäletan nõukogude ajast, kui mindki sunniti tegutsema agitaatorina, käima mööda uksetaguseid otsimas nimekirjades keskpäevaks registreerimata isikuid. Koputasin keldrikorterite ustele ja küsisin, miks te pole täitnud oma „kodanikukohust“. Kui üldse keegi vastas, siis lubati ära käia. Kui tunni aja pärast valimisjaoskonda tagasi jõudsin, lähenes valimisaktiivsus seal juba 100le protsendile.

Muidugi tänapäeval kedagi otsimas ei käida, kui ehk välja jätta hooldekodudes viibijad ja teised, kes on ise pakkunud võimalust kodus hääletada. E-hääletus annab muidugi võimaluse see protseduur teha vargsi ka oma kodus või näiteks suurema seltskonnaga lõbusa peoõhtu lõpetuseks. Keelatud ju see pole.

Paraku pole ju peamine probleem protseduuris ega võimalustes anda oma üksik häälekene. Selleks peab aga olema paar eeltingimust. Esiteks, kas ma leian mõnest nimekirjast mulle sümpaatse isiku. Jah, ka minu valimisringkonnas on sadu „toredaid“ inimesi, kuid tunnen neist napilt kümmekonda, ja sugugi mitte isiklikult. Kui tunnengi, siis ei pruugi neid piisavalt kõrgelt hinnata.

Olen näiteks kohtunud nendega mingis ebameeldivas situatsioonis või lugenud mõnda mitte just kõige targemat publikatsiooni. Rääkimata valimisloosungeist, mis on enamikus suunatud väga madala IQ-ga inimestele. Juba minu kui teadliku valija alavääristamine sellise kampaaniaga võib esile kutsuda trotsi isegi neid „tuttavaid“ mitte valida. Ent miks peaksin üldse valima võhivõõraid, kelle nimi ei ütle mulle midagi ja kelle kohta pole midagi isegi Wikipediast lugeda?

Teiseks, peaksin ehk valima erakondliku eelistuse tõttu vastavas nimekirjas keda tahes, soovitavalt muidugi esinumbreid? Ent just see tekitab minus kõige suurema tõrke. Mulle on meeldinud nii mõnigi erakond, kuid ma ei pruugi olla nõus nende seekordse valimisprogrammiga või varasemate programmide hülgamisega. Olles ise praegu igasugusest aktiivsest poliitikast kõrval, mõtlen kui Eesti vabariigi tavaline kodanik, niinimetatud lihtvalija. Inimene, kelle jaoks meie iseseisvus on vaieldamatult püha väärtus, mille eest ka ise aastakümnete eest „võitlesin“. Noh, võibolla veidikene tegutsesin!

Seepärast ei hinda ma oma häält mitte ainult mingisse seltskonda kuulumise järgi, vaid selle põhjal, kas ja kui palju ma olen rahul meie vabariigi tänase elu ja olukorraga. Ma võin olla paljuski pettunud, kibestunud nii isiklikult kui kollektiivselt.