"Mimino" ja "Kin-dza-dza" lavastaja oli koomas 

Omaaegsete Nõukogude menufilmide „Ma kõnnin Moskva tänavail,“ „Afonja“, „Mimino“, „Sügismaraton“ ja „Kin-dza-dza“ lavastajana tuntud Danelia abikaasa Galina rääkis 24. veebruaril Komsomolskaja Pravdale, et tema mees oli viidud haiglasse raskes seisundis. 88aastast kineasti oli tabanud nii ränk kopsupõletik, et ta vajas hingamiseks aparaadi abi.

Arstid viisid Danelia kunstlikku koomasse, kuid nüüdseks on ta sellest virgunud ning tunneb end abikaasa sõnul märksa paremini.

„Ta viibib suurepärases kliinikus, kus on olemas kopsuhaigusteks vajalik varustus. Arstid teevad tema ravimiseks kõik,“ rääkis Galina, kelle sõnul on Danelia eluaeg kopsuemfüseemi all kannatanud. Suitsu ei tõmba kuulus kineast juba kakskümmend aastat.