LIIGNE TALVERASV: hiiglaslik rott vajas kanalisatsioonist pääsemiseks tuletõrjujate abi 

Hinnanguliselt üle kuue kilogrammi kaalunud näriline avastati Bensheimi linna tänavalt, kus ta takerdunult abi järele piiksus. Möödakõndijad üritasid ise rotti päästa, kuid see ei õnnestunud, sest ta oli liiga tugevalt kinni jäänud. Viimases hädas kutsuti appi tuletõrjujad.

Berufstierretung Rhein Neckar/Scanpix

Sehr kirjeldas rotti kui prisket närilist, kes oli liiga palju talverasva kogunud. Ta mainis, et tuletõrjujad on ta head sõbrad ning tulid hea meelega appi. Möödujate hulgas sai päästeoperatsioon palju tähelepanu – kaks last joonistasid rotist isegi pildi ja kinkisid selle Sehrile.