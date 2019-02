Riigikogust lahkuv Olga Ivanova Keskerakonna valitsusest: tuli aeg lubadusi täita, aga juhtus vastupidi  

„Ma arvan, et poliitika on selline valdkond, mis kasvatab paksu nahka ja annab elukogemuse. Ma arvan, et see kogemus, mis poliitika mulle andis, on ikkagi kulla väärtusega. Igaüks saab seda proovida ja mul oli õnne ennast selles kuidagi teostada,“ sõnas Ivanova.

„See oli minu jaoks proovikivi, millest ma olin šokis. Kui me üritasime Martin Repinskiga siis välja tulla eelnõuga, mis võimaldaks meile kõigile otselepingu võimalust, siis oli selline meeletu vastasseis fraktsioonis. Mõtlesime, et mis toimub? Keskerakond on üle 20 aasta seal võimul ja nüüd ütlete, et te ei tee midagi?“ Ivanova oli olnud hämmelduses. „Tollel hetkel Mailis Reps ütles, et oh kui tore näha, et silmad säravad ja uued tulijad ning tahate siin veel maailma muuta,“ kirjeldas Ivanova juhtunut.