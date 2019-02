Krematooriumid mures: surnud võivad vähiravi tõttu kiirgusohtlikud olla 

Dr Yu ja tema kolleegid väljendavad veendumust, et kuna USAs tuhastatakse enam kui 50% surnutest, tuleb krematooriumide kiirgussaasteohtu põhjalikumalt uurida. Chicago ülikooli meditsiinikeskuse tuumameditsiiniekspert dr Daniel Appelbaum ütles CNNile, et ehkki kiiritusravi on tehtud aastakümneid, on see viimasel ajal tavapärasemaks muutunud. "Meil on rida uusi radioteraapiaid ning tulekul veel mitu, mis on mõeldud väga levinud vähiliikidele, sealhulgas eesnäärmevähile." Ka Appelbaum toonitab, et krematooriumitöötajaid tuleks kiirgusohu eest hoiatada ning võimalikku surmajärgset radioaktiivset saastet uurida.