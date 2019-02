Mats Kuuskemaa | Kuidas ära tunda neid, kes võiksid demokraatia ära lõhkuda? 

Riigis endas sel aastal midagi enneolematut ei toimunud. Seal ei toimunud riigipööret, vaid demokraatia alustalad (nt. vabaühendused, vaba meedia, sõltumatu kohtusüsteem) on pikema aja jooksul niivõrd palju nõrgenenud, et riigikorda ei saa enam demokraatlikuks pidada. Ka sõdade vahelisel ajal oli seesama riik üks esimesi, mille demokraatia järele andis. Eestis juhtus see mõnda aega hiljem.

Autokraadid on tihti karismaatilised ning oskavad valijaid veenda, et just nemad on targemad, õigemad ja paremad kui mõne teise ühiskonnagrupi või rahvuse esindajad. Poliitikud pole paraku retseptiravimid, millel on juures kiri, et „kõrvalnähuna võib mõne aja jooksul hävida demokraatlik riigikord.“ Seetõttu ei pruugi valijad tajuda, et nende lemmikpoliitiku lubatud ja kauaoodatud „rahvavõim“ võib mõne aja jooksul muutuda jäädavaks sunnismaisuseks.