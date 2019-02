Eesti uudised Õpilane ähvardas õpetajat: „Pane mulle hindeks neli. Muidu raiun pea maha!“ Juhan Mellik , täna, 10:58 Jaga:

Vaata ette, õpetaja! Kui head hinnet ei saa, võtan pea noaga maha! TEET MALSROOS

Õpilane nõudis bioloogiatunnis õpetajalt klassi ees, et too paneks talle hindeks nelja – muidu raiub ta pedagoogil pea maha. Psühhiaatri hinnangul on laps vaimselt terve. Õpilane jätkab haridusteed Maarjamaa hariduskolleegiumis.