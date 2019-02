Maailm Rootsi meedia: Ukraina ekspresident liigutas Swedbanki kaudu altkäemaksumiljoneid Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 10:56 Jaga:

Ukraina endine president Viktor Yanukovych Vladimir Gerdo/ Vida Press

Rootsi televisioon SVT teatas, et endine Ukraina president Viktor Yanukovych võis kasutada Swedbanki kontot selleks, et liigutada ligi 3,2 miljonit eurot altkäemaksurahasid. Samuti selgus telekanali kätte jõudnud dokumentidest, et Swedbank teadis kahtlastest raha liigutamisest juba 2017. aastal.