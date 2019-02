Briti staarid käisid Tallinnas BBC menukat reisisarja filmimas 

Reisisarja igas osas külastab saatejuht Richard Ayoade koos mõne Suurbritanniastuntud inimesega ühte linna, reisi kestvuseks on alati kaks ööpäeva. Tallinnasse võttis Ayoade kaasa BBC saatejuhi Alice Levine’i.

Alice jagas Instagramis mitmeid vihjeid sellest, milliseid Eesti pealinna paiku saates näidatakse. "Travel Man" on Briti reisisari, mis on eetris olnud alates 2015. aastast, saatel on keskmiselt 1-2 miljonit vaatajat.