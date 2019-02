Advokaat: R. Kelly urineeris 14aastasele ohvrile näkku 

52aastasele Kellyle on esitatud süüdistus kümnes seksuaalse kuritarvitamise episoodis, mis puudutavad nelja ohvrit. Neist kolm olid intsidendi ajal alaealised.

Pornotäht Stormy Danielsi advokaadina tuntud Avenatti (keda tema endine elukaaslane, eestlanna Mareli Miniutti süüdistab koduvägivallas) esindab ajakirja People teatel kohtuprotsessil kokku seitset klienti - kolme väidetavat ohvrit, kaht lapsevanemat ning kaht informeerijat.

Enda sõnul on Avenatti Chicago võimudele loovutanud kaks videot Kelly seksuaalvahekorrast alaealisega. Eile kirjeldas advokaat Twitteris neist teist. Tema sõnul mainib Kelly videos pidevalt, et tüdruk on 14aastane. Oma vanust toonitab ka tüdruk ise.

Teisipäeval väljaandele The Daily Beast antud intervjuus lisas Avenatti, et Kelly urineerib videos oma ohvrile näkku ning ka tema teistele kehaosadele. „See on paha mees. See mees on psühhopaat. Selles pole vähimatki kahtlust ning kui see lugu viimaks avalikkuse ees lahti kistakse, saavad inimesed tema perverssuse sügavusest šoki. Mina küll sain.“

Kuuldused Kelly seksuaalsuhetest alaealistega on ringelnud aastaid, kuid süüdi pole lauljat mõistetud. Avenatti toonitab: „Kui need tüdrukud poleks enamjaolt mustanahalised ja vaesed, oleks see kõik juba ammuilma lõppenud.“