NAISE JAHMATAV AVASTUS: taimetoitlasest eksmehest jäid majja maha peidetud ja poolikult söödud viinerid 

„Meil on ühised lapsed, mistõttu me mõnikord harva ikka suhtleme. Olen üritanud talt selle kohta vastuseid saada, aga ta väldib teemat. Ma tahtvat teda lihtsalt tobedana näidata. Alati lähme pärast seda vestlust tülli. Aga keegi teine see olla ei saa, sest lapsed meil viinereid ja teisi poolfabrikaate ei söö. Liha neile meeldib küll,“ on Eve veendunud, et eksmees sai olla ainus, kellest erinevatesse kohtadesse jäi maha lihatooteid ja peidetud nutsakuid.