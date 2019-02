ŠOKEERIV TELEFONIKÕNE: kas te sooleuuringule sooviksite minna?! 

„Kõik algas sellega, et ajalehed ja ajakirjad hakkasid telefonitsi tellimust pakkuma. Siis tulid need tüütud kõned erinevatelt ravimifirmadelt, kes pakkusid vitamiine ja kalaõli,“ kirjutab Inna.

„Juba piisavalt ebanormaalsena mõjus see, kui mulle mõne aasta eest aluspesu telefonis müügiks pakuti, aga siis aitas see uus seadus, mis taolistele kõnedele lõpu tegin. Vähemasti nii ma arvasin,“ selgitab Inna, et sel nädalal tulnud telefonikõne ületas kõik senised pakkumised.

„Kujutate ette – mulle helistati ja pakuti sooleuuringut! Ma mõtlesin, et keegi teeb minuga nalja! Ma ei suuda siiani uskuda, et keegi millegi sellise peale üldse tuleb,“ on Inna ärritunud.

„Midagi nii privaatset ja tervisega seonduvat pole kuidagi normaalne sellisel viisil inimestele pakkuda. Tegu pole ju ka mingi meeldiva kosmeetilise protseduuriga, et seda ilma vajaduseta endale teha lasta,“ muretseb Inna, et mõni taolisele kõnele vastanud inimene ei pruugi üldse teadagi, mida see protseduur tähendab.

„Mis järgmiseks? Ma ei julge pärast seda kõnet enam ühtegi võõrast numbrit vastu võtta. Jään siis mõnest loosist või õnnitlusest ilma, aga taoliste pakkumistega ma end enam keset päeva šokeerida ei soovi,“ arvab Inna.