Selgust ei ole: kas Kohtla-Järve gümnaasium tuleb siis eestikeelne või kakskeelne? 

Samal ajal kui ehitusmeeste käe all kerkivad uue kooli seinad, on nende vahel toimuva kohta käidud pea iga nädal välja uusi mõtteid. Kohtla-Järvel eestikeelse gümnaasiumihariduse eest võitlejate eestvedaja Mare Roosileht on mitmes kirjatükis kinnitanud, et vene noortele ei valmista eesti keeles õppimine ületamatuid raskusi ja seega pole koolis mõtet kakskeelsust luua. Peaminister Jüri Ratas ütles 13. veebruaril riigikogus, et ainult eestikeelse gümnaasiumi rajamine Kohtla-Järvele on keeruline, kui mitte võimatu. „Kõigile lastele, kes on võimelised õppima eesti keeles, tuleb võimaldada 100protsendist eestikeelset õpet. Need lapsed, kes ei suuda seda, on õpe nii nagu meie põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ette näeb, 60 : 40,“ sõnas ta.