Tanel Toom kriitikast: See on tore, muidu muutub juba kahtlaseks 

Tanel Toom ütles, et on lugenud kokkuvõtet ka PÖFF-i direktori Tiina Loki kriitikast ja hindab seda. "See on väga tore, muidu see muutub juba kahtlaseks, kui kõik ainult hästi ütlevad. See on väga tore, et keegi ka teistmoodi ütleb. Iga kriitika on minu jaoks väga oluline, on see Tiina, kellel on kõvem hääl, sest ta sai seda raadios öelda, või võõrad inimesed, kes mulle Facebookis kirjutavad," ütles Toom.