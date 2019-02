Elu Laine Mägi: „Sirjel peab olema see „nõme” ja suur parukas – see on tema kaubamärk!” Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga:

UHKE SOENG: Kadak-Aaviku parukas on esimesest hooajast viimaseni sama. Üksnes frisuurid on muutunud. Ülo Josing / ERR

„Tere, Sirje! Kuidas sa nii väike oled?“ on nii mõnigi kord näitleja Laine Mägit keset tänavamelu peatatud. „Telekas ju paistab, et ma olen kopsakam,“ naerab Laine, kelle mängida on menusarjas „ENSV“ Sirje Kadak-Aaviku roll. Et tänaval pöördujad oma Sirjet otsemaid sinatama kipuvad, on loomulik. „Eks kõik „ENSV“ inimesed tunduvad vaatajaile omadena ja siis ongi nii, et nad on kohe sina peal.“