Leelo Tungal: "Garderoobi jagamine Tiiu Randviiruga – ja veel Estonias! – on suur au!" 

„Minuga oli seepärast raske, et tulin just haiglast ega saanud proovideski olla,“ kõneleb kirjanik. „Aga ta ütles, et pole vajagi ning et ta teeb mulle asjad selgeks enne etendust. Tegigi! Ta on ju nii positiivne ning ega ma saanud vastu panna.“ Mõneti sattus tol päeval ühelt peolt teisele kiirustanud Leelo küll püstolnäitleja rolli, kuid lavatagune melu oli kõikekorvav.

„Sain üle pika aja Helgi Salloga kallistada ning näha Ester Pajusood, oma lapsepõlve lemmikhäält kuuldemängudest. Kõik olid armsad inimesed, kes kontserdil kaasa tegid – Voldemar Kuslap muidugi ja rääkimata Olav Ehalast! Mul ei olnud küll väga palju rolli, aga olin nagu asja eest seal! Hea tunne jäi!“

Varem pole Estonia laval olnud

Mis puudutab lavatagust garderoobi, siis sinna ei jõudnud Leelo kordagi. „Kõige toredam on see, et sain garderoobi olemasolust teada alles siis, kui Ants Johanson selle pildi postitas,“ naeratab Leelo. „Midagi Olav Ehala mainis, et riided saab garderoobi jätta, aga mina panin oma mantli sinna, kuhu kõik – harilikku teatrigarderoobi. Aga pärast oli seda rõõmsam näha, et olin Tiiu Randviiruga ühes garderoobis. Mäletan, et balletis „Libahunt“ tantsis tema Merit, kui Helmi Puur tantsis Tiinat. See oli üks mu esimesi balletielamusi. Tiiu on ju tõeline priimabaleriin ja olla temaga ühes garderoobis on suur au, kuigi ma ei teadnud sellest midagi.“ Muuseas, Helgi Sallo sõnul olla see garderoob Georg Otsa ja Tiit Kuusiku jagu olnud. „Needki lauljad olid minu lapsepõlveiidolid ja imetletud kujud,“ õhkab Leelo.

Õnneks sai Leelo lava taga Tiiuga päris pikalt rääkida, kõnelemata sellest, et neil kahel õnnestus ka lava jagada. „Mul oli Tiiuga kohtumise üle väga hea meel,“ tõdeb Leelo. „Tiiu on ikka väga vahva ja ta oskas suurepäraselt laval seda väikest balletineiut juhendada. Minu väike tüdruk, kes mu kõrval oli, osutus Helena Maria Reisneri ehk seltsimees lapse nooremaks õeks Helmi Mariks. Nii et Eesti on väike, aga armas!“