Valla sildid on, valda ennast mitte! 

Endise Ülenurme valla elanikud pole kaotanud lootust oma vana vallanime tagasi saada. Lootus sureb viimasena, seepärast saadetakse rohkem kui aasta pärast haldusreformi kuulsusrikast lõppu riigiametnikele kirju ning nõutakse vallavanemalt aru. „Kaks omavalitsust pandi kokku rahva soovide vastaselt ja nagu sellest oleks veel vähe, võeti ära ka meie valla nimi. Oleme saatnud kirju nii riigihalduse ministrile, peaministrile kui nüüd ka õiguskantslerile, kuid abi probleemi lahendamisel pole saanud neist üheltki. See on ikka väga kummaline olukord, kui maanteedel on üleval Ülenurme valla sildid ja ka Kambja vallamaja seinal on Ülenurme silt, aga seda valda ju enam ei ole. See on häbiväärne, et valitsus ei suuda otsust vastu võtta nii lihtsas küsimuses. Ülenurme sildid ei kao enne, kui peagi juba uus valitsus loodetavasti lõpuks otsuse teeb,“ põrutab ta.