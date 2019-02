Juhtkiri | Tallinn looritab oma tegematajätmisi turismimaksu jutuga 

Suved on kaasa toonud giidide ja bussijuhtide nurina, et ummikute tõttu pole neil võimalik kruiisitajaid sadamast mõistliku ajaga vanalinna vedada. Linlase vaade võib aga olla suisa vastupidine – just sajad kruiisibussid halvavadki kesklinna liikluse. Paradoksina on sadamast vanalinna piirini kõigest pool kilomeetrit, mida pole suudetud ehitada atraktiivseks jalakäijatealaks ning ka trammiliini rajamise vajadusest on aastaid vaid räägitud. Tallinna mullu väisanud 645 000 kruiisituristi on tõesti muljetavaldav hulk, kelle kohapealseks teeninduseks saavad tööd mitusada giidi ja 400 bussijuhti. Probleem peitub külastuse lühiajalisuses – see turist ei ööbi siin ega kuluta mitte ainult hotellides, vaid ka söögikohtades, kui kruiisilaeval on nii söök kui ka naps tasuta. Kuidas aga teenida turisti pealt, kes käib maale tulles küll end WCs kergendamas, kuid ei kergenda oma rahakotti Eesti majanduse kasuks? Tagatipuks võivad vanalinna ummistavad hordid peletada meilt eemale siin mitu päeva peatuda kavatsenud turistid kui tõelise tuluallika.