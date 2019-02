Erki Savisaar külastas presidendi vastuvõttu uue kallimaga 

Erki Savisaar kinnitas "Seitsmestele" , et koos on oldud juba sügisest alates, kuid enamat ei soovinud eraelu kommenteerida, leides, et kui Gert soovib, siis kommenteerib ise.

Aastaid Saaremaal elanud Gert Üprus-Sõnajalg on vanaema poolt Briti päritolu ning teda on nimetatud ka saarlaste Robin Hoodiks, kuna varasemalt on tegelenud palju heategevuse ja nõrgemate aitamisega. Gerdil on varasemast suhtest kolm last, Erki Savisaarel on pea 19. aastat kestnud abielust Margit Savisaarega kaks last.