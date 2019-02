Kas märkasid? Maailmakuulus indie-rokkar külastas koos kunstnikust abikaasaga presidendi vastuvõttu 

Pennsylvaniast pärit Kyp Malone on eelkõige tuntud indie-bändist TV on the Radio, kus ta lisaks laulmisele mängib kitarri ja basskitarri. Mitmed nende lood on kõlanud nii erinevates seriaalides kui arvutimängudes – näiteks lugu „DLZ” kuuleb populaarses sarjas „Breaking Bad”, FIFA 12 mängus on bändi lugu „Will Do”.

Tõenäoliselt kõige populaarsem on nende laul „Wolf Like Me”, mis on kõlanud mitmes arvutimängus, seriaalis ja filmis. Seda loetakse ka üheks nullindate suurimaks indie-rokihitiks.

TV on the Radio on koostööd teinud mitmete kuulsate artistidega nagu näiteks Trent Reznor Nine Inch Nailsist, Nick Zinner bändist Yeah Yeah Yeahs, Kazu Makino Blonde Redheadist ning David Bowie.

Bändi kolmanda albumi „Dear Science” valisid 2008. aasta parimaks plaadiks nii väljaanded Rolling Stone, The Guardian, Spin, The A.V. Club, Entertainment Weekly kui ka muusikakanal MTV. Sama plaat on esindatud ka raamatus „1001 Albums You Must Hear Before You Die” (1001 albumit, mida pead enne suremist kuulma – T.J.).