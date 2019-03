PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 2. märts 

Hommik kallimaga voodis võib tuua kirjeldamatu naudingu. Seltskonnas olles sa lausa särad. Vajad, et su ümber oleks toredad inimesed, siis saad oma positiivsust kiirata kõigile.

Tunded on tugevad, tunnete kallimaga hingelist ühtesulamist. Ka füüsiline armastus on nauditav – tunnete väljendamine seksi kaudu on parim viis oma kiindumuse näitamiseks.