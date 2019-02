PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 28. veebruar 

On küllaltki raske oma arvamust teistele selgeks teha, nad võivad valesti aru saada. Olgu su mõtted kuitahes keerukad, proovi need hästi lihtsalt sõnadesse panna.

Ehkki sul on tahtmine midagi õppida, ei pruugi see parimaid tulemusi anda. Raske on leida neid allikaid, mis oleksid tõepärased. Arvesta, et internetis liigub valeinfot.