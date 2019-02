Seisukoht | Kui valijast saab hääletanu 

Aga mis saab valijatest, kui nad on ära valinud? Mis tähtsus on neil pärast valimisi? Ühiskond aplodeerib, sest kodanikukohus on ju täidetud. Kuid teisalt ollakse justkui riknenud kaup, kellega hiljem ei taheta tegemist teha.

Kuna sai e-hääletatud, on mul võimalus oma häält muuta. Kui selle koalitsiooniparteilase asemel oleks olnud minu hääle saanud partei, kaaluksin seda. Mitte sellepärast, et oldi õnnelik, et šokolaad ei lähe tühja, vaid sellepärast, et suhtumine on allpool arvestust.