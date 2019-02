VIDEO | „PUUDUTA MIND“ 67. SAADE: räägime kogukonnast, kus kõik mehed on naistele truud 

„Me väga soovime, et meie elu sõltuks meie enda jõupingutustest,“ räägib Vissarioni parem käsi ja kroonikakirjutaja Vadim Redkin saatele antud intervjuus. „Mis ka välises maailmas ei juhtuks, meie elu läheb ikka edasi. Kujutage ette, et Tallinnas lülitakse järsku elekter välja – täielik kaos. Aga meil, lülita või ära lülita, vahet pole. Me sõltume minimaalselt sotsiaalsest keskkonnast või majandusest. Eluks vajaliku saame taigast, meil on suured aiad, kus kasvatame endale aiasaadusi. Oma seemned, seemnefond. Kõik sellepärast, et ükskõik kui kriitilises seisus on maailm meie ümber – ja maailm on praegu ebastabiilne – on meil oma toimiv kogukond. Ja elada võivad meil kõik, olenemata oma usutunnistusest või rahvusest."