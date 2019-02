VÕIDUKAS VEEBRUAR PILDIS | Eestlane võitis Rootsi ralli, rootslane „Eesti laulu“, Kelly naasis koju maailmameistrina 

Meelis Luks ja Mari Bagayo-Luks said beebi. Stanislav Moshkov

Iga täide läinud unistus on suur õnn. Eriti tore on kuulda aga selliste unistuste täitumisest, mis alguses võivad tunduda pea võimatud. Raske puudega kunstnik, kes on tuntud varvastega maalimise poolest, Meelis Luks tõdeb, et veel kolm aastat tagasi ei julgenud ta sellisest elupöördest nagu lapse saamine unistadagi.