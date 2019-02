Isamaa | Kodakondsuse saamiseks tuleb tunnistada okupatsiooni 

16. Kuidas tagate, et Eesti edulugu ei tumestaks välismaale levinud uudised näljaga puulehti söövatest Eesti lastest ning et järjest rohkem lastega peresid ei peaks käima supiköögis?

Eesti on lastetoetuste, toimetulekutoetuse tõusu ja maksuvaba tulu kasvatamise tulemusena perede ja laste vaesus vähenenud ja see trend peab jätkuma. Võtmeküsimus on see, et laste vanematel on tasuvat tööd ja riigi ja omavalitsuse tugi ja teenused laste kasvatamiseks.