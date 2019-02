Kurikamehe mõrvaprotsess: süüalune kinnitab, et tõeline tapja on vabaduses 

Urmas Einroosi süüdistatakse selles, et 13. augustil 2017 peksis ta mitme tunni jooksul Tallinnas Vabaduse puiesteel asuva elumaja korteris 53aastast Kadri-Anne, kellega ta oli varem olnud lähisuhtes. Uurimisel kogutud tõendid viitavad sellele, et pärast peksmist ja sellele järgnenud vägistamist viis Einroos naise autoga Paunkülas asuva veehoidla äärde. Seal jätkas ta naise peksmist ning lõpuks kägistas ohvri surnuks. Kohtut peetakse tema üle juba möödunud aasta juulist alates. Lootus, et ehk õnnestub veel tänavu veebruaris Einroosi protsessile joon alla tõmmata, muutub iga päevaga küsitavamaks. Süüdistatav ei jäta jonni ja püüab taotlusi esitades kohtuistungit palaganiks muuta. Einroos räägib kohtus, et Tallinna vangla psühhiaater kirjutas talle välja bipolaarse häire raviks antidepressante, kuid vabariigi aastapäeva eel said need otsa. Nüüd ei saavat mees enam kuidagi sõba silmale ja kohtuistungiteks valmistumine on muutunud võimatuks. Einroos, kellel vanglapsühhiaatriaase suuremat usku ei ole, palub end üle viia raviasutusse, kust võiks tema kaebustele abi saada. Kohtuistungi võiks aga süüdistatava sügaval veendumusel seniks lihtsalt edasi lükata. Süüdistatav saab vastuseks, et tema ümberpaigutamine raviasutusse ei kuulu kohtu pädevusse.