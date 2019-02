Muusika VIDEO | Noor talent Andreas Poom avaldas uue singli Toimetas Terttu Jazepov , täna, 13:50 Jaga:

Andreas Poom Promomaterjal

Noor laulja ja laulukirjutaja Andreas Poom andis välja uue singli pealkirjaga „Why Do I Always Try” ning sellele filmitud emotsionaalse muusikavideo. Andreas ise peab pala endale väga südamelähedaseks: „Laul on otsekui kiri minu alateadvuselt minu välimisele versioonile. Tihtipeale proovin ennast muuta, et teistele meeldida, kuid sisemuses tunnen, et lähen aina tühjemaks,” räägib ta. „Laul sündis õhtul enne üht väga tähtsat esinemist. Võtsin lihtsalt kitarri kätte ja laulusõnad hakkasid voolama. See ongi laulukirjutamise võlu, et vahel saab oma tunnetest ja seisukohast kirjutamise kaudu kõige paremini aru,” lisab ta. „Ma arvan, et laulus kirjeldatavaid emotsioone tunneb igaüks vähemalt korra elus ning loodan, et see lugu aitab nii mõnelgi rasketel aegadel aru saada, et ta pole üksi.” Singlile filmiti Laulasmaal ka karge ja emotsionaalne muusikavideo. Video autoriks on Johannes Arro, koreograafiaga aitas Andreast Alissa Montes. „Video filmimine poleks saanud sujuvamalt mi