Vabaerakond | Reformierakond ja Isamaa on reetnud eestikeelse hariduse 

Õnnelikult elatud elu taandub armastusele ja usaldusele. Need ei ole kinni rahas, vaid väärtustes – kaastunne, suuremeelsus, õilsus, tundlikkus, pühendumus. Õnn on ennekõike inimarengu kultuuriline saavutus. Kõik algab oma väärtushinnangute ja hoiakute muutmisest. Kuid raske on rääkida päris puudust kannatavale inimesele õnnest, seega tuleb tegeleda riigis ka vaesuse vähendamisega.