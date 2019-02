BREXIT: leiboristid soovivad uut referendumit  

„Teisel referendumil on oht süvendada lõhesid niigi lõhestunud riigis. See pikendaks Brexitiga seotud ebakindlust. Ja milline ka poleks tulemus, ei lahendaks see murettekitavat küsimust Ühendkuningriigi suhetest Euroopa Liiduga,“ kommenteeris Tööerakonna seisukohavõttu juhtkirjas mõjukas päevaleht The Times.

Muutumas on ka Suurbritannia peaministri Theresa May positsioon. Kui veel esmaspäeval leidis ta, et suudab leida oma Brexiti lepingule parlamendis toetuse ning Suurbritannia lahkub 29. märtsil Euroopa Liidust, siis täna kirjutab ärileht Financial Times, et May on vajadusel valmis ilma lepinguta Euroopa Liidust lahkumise päevakorrast maha võtma ning nõustub Brexiti edasilükkamisega, mida peab praeguses olukorras ratsionaalseks Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk.