Reformierakond | Venelastega koos laulmine ja tantsimine lõimib kõige paremini 

6.Kas Eesti rahvas on piisavalt terve saamaks õigust valida ise presidenti?

Eesti inimesed liiguvad iga aastaga rohkem, tänu millele on neil tervem ja parem elu. Mis puudutab presidendi valimist, siis otsevalimine on teema, mille üle võiks pikemalt arutada. Ootus selleks on olemas.