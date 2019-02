Luc Besson pääses vägistamissüüdistusest 

Paaris Bessoni filmis kõrvalosi mänginud näitlejanna Sand Van Roy rääkis mais politseile, et tipprežissöör oli teda vägistanud kokku neljal korral. Hollandi-Belgia päritolu näitlejatar kartis enda sõnul politseisse pöörduda, kuna oli veendunud, et see kahjustab tema karjääri. The Guardiani teatel on võimud juhtumi uurimise lõpetanud ning süüdistust ei esitata.