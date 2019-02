GRAAFIK | PARTEIDE UUS ENNUSTUS: kes riigikogu valimistel võidutseb, kes hävib

Sotsid on üsna kindlad, et valimistel teeb parima tulemuse Keskerakond, kuid nende edu saab olema teise ja kolmanda koha ees väiksem, kui kuu aega tagasi arvati. Kui nüüd ennustatakse Keskerakonnale 27 ja Reformierakonnale 23 mandaati, siis jaanuaris pakkusid sotsid neile vastavalt 30 ja 20 kohta.

Põhimõtteline muutus on aga seotud Eesti 200-ga. Kui varasemalt oldi seisukohal, et uus poliitjõud saab järgmises koosseisus 8 kohta, siis nüüd ollakse arvamusel, et see partei ei ületa üldse valimiskünnist.

Valimistulemuste ennustamise kõrval peavad sotsid põnevaks järgmise koalitsiooni moodustamist. „Nõndanimetatud suur koalitsioon on Reformierakonnale ja Keskerakonnale isekeskis jätkuvasti ebameeldiv ning lisaks oleks see ka väga habras,“ arutlevad sotsid. „Samas on mõlemad püüdnud liberaalsetele valijatele sisendada, et EKRE on nende jaoks viimane valik. Kuid kas ikkagi on? Reformierakonna konservatiivsemad poliitikud räägivad juba üsna otse, et tuleks teha Reformierakonna, Isamaa ja EKRE valitsus. See küll tähendab Kaja Kallase lõppu juhikohal, aga see tundub niikuinii paratamatu.“