Keskerakond | Küsimus 120 tuhandest Vene kodanikust on kohatu 

Suhtumist riigikaitsesse ja kaitsetahet mõjutab see, kuidas inimene hindab enda eluolu ja kas Eesti liigub tema jaoks õiges või vales suunas. Kaitseministeeriumi hiljutine uuring näitab, et viimased aastad on toonud ühiskonnas väga tervitatavad ja vajalikud muutused. Samuti on kasvanud nii eestlaste kui ka muukeelsete inimeste toetus NATOle.