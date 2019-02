ÕL VIDEO JA FOTOD | ÜLIKOOLI KOMISJON: Vakra töös on viideteta kattuvusi

Rainer Vakra ise tunnistas Õhtulehele pühapäevasel presidendi vastuvõtul (vaata videot!), et viimasel ajal on olnud keerulised ajad, mis on mõjutanud ka tervist. "Inimesed tulevad juurde, ütlevad "Pea vastu!", soovivad jõudu – need inimesed annavad energiat," rääkis Vakra. "Kõik sellised keerulised asjad mõjuvad ka vaimselt ning mõjuvad tervisele."