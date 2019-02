JUST NÜÜD: ülikooli komisjon arutab Rainer Vakra plagiaadisüüdistust

ERRi uudisportaali andmetel lepib komisjon esimesel kohtumisel kokku töökava. "Arvestades, et lähtuda tuleb haldusmenetluse seaduses toodud nõuetest, sh tuleb anda osapooltele võimalus oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks, on keeruline tähtaega öelda. Menetlus võib kesta hinnanguliselt 1-2 kuud," sõnas kommunikatsioonijuht Sulev Oll.

Rainer Vakra ise tunnistas Õhtulehele pühapäevasel presidendi vastuvõtul (vaata videot!), et viimasel ajal on olnud keerulised ajad, mis mõjutanud ka tervist. "Inimesed tulevad juurde, ütlevad "Pea vastu!", soovivad jõudu – need inimesed annavad energiat," räägib Vakra. "Kõik sellised keerulised asjad mõjuvad ka vaimselt ning mõjuvad ka tervisele."