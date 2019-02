VIDEO | Abituriendi kogus on 5700 erinevat valimisnänni: "Mille kõige peale tullakse, et häält püüda!" 

Täna Pärnus 12. klassis õppiva Lauri kogus on viimase lugemise järgi 5700 erinevat eset. „Palju asju on sinna juhuslikult sattunud,“ üritab tagasihoidlik kollektsionäär esialgu jätta muljet, nagu säärane kogu iseenesest sülle kukkunud on. Tegelikult saab ta palju head kraami nii kohalikelt poliitikutelt, kui ka internetioksjonitelt ja vanakraamipoodidest. „Kadri Simson on toonud, Pärnu keskerakondlased on toonud, ka EKRE,“ loetleb Lauri. „Enamik tuleb ise pakkuma.“

LEMMIKASJAD: Valimisnänni koguja Lauri Tolmatsi kollektsioonis on 5700 erinevat eset. Nendest lemmikud on Reformierakonna tops kruusa libeduse vastu ning Siiri Oviiri valimisnumbriga küpsis. Erki Parnaku

Kõiksugu paberile trükitud reklaamid on ta aastate kaupa kõvade kaantega kaustadesse sorteeritud. Samuti teeb Lauri vahet, kas tegu on kohalike omavalitsuste valimiste või riigikogu valimiste jaoks tehtud reklaamiga. Rivi lõpus on ka Läti kohalike ja parlamendi valimiste jaoks tehtud reklaamid.

Veel kaks aastat tagasi oli Lauri kogus vaid ümmarguselt 2000 erinevat eset. Suureks poliitikahuviliseks ta ennast ei pea. Kui, siis pigem valimiste aegu. Siis lisandub kogusse ka kõige paremat kraami.

300 eurot leiva eest

Aina kasvava kogu lemmikeksemplariks peab Lauri Mart Viisitamme pildiga leib Europarlamendi valimistelt. „See seisis Kadri Simsoni sahtlis aastaid, enne kui minuni jõudis,“ sõnab Lauri. Leib hallitama ei läinudki, vaid kuivas lihtsalt ära ja püsib nii ilmselt veel mitu aastat. Leiva eest on Laurile pakutud 300 eurot. Viisitamme leiva kõrvale pakub kollektsionäär ka Siiri Oviiri küpsist.

Siiri Oviiri valimisnumbriga küpsis. Erki Parnaku