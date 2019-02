Ühendatud Vasakpartei | Õnneindeks tõuseb, kui võtame Ratase ja Ossinovski maha 

Eestis ei ole täna ei Karl Vaino aegset veneastamist ega Einbundi aegset eestistamist. Üldiselt on kõik suhteliselt rahulik, vaja on vaid leida lahendusi, kus muu emakeelega elanikkond kiiremini riigikeele omandaks.

6. Kas Eesti rahvas on piisavalt terve saamaks õigust valida ise presidenti?

Küsimus on presidendi funktsioonides. Siim Kallas idee, et presidendi ja valitsusjuhi funktsioonid võiks olla ühildatud ning samas idee, et see president võiks olla otse valitud rahva poolt, sellel ideel tõesti on jumet. Kui mitte praegu, siis kaugemas tulevikus peaks Siim Kallase briljantse ja Eesti ajaloos juba eksisteerinud riigivanema ametikoha idee realiseerima.

7. Kas abortide suure arvu vähendamiseks tuleks selle tegemise võimalusi piirata omaosaluse tõusu ja kriminaliseerimise abil?

Abordid on probleem, sest meie soov on loomulikult, et naised ei kardaks sünnitada ja mehed ei kardaks, et neil on palju järglasi. Abortide põhjus peitub sotsiaalamajanduslikes asjaoludes, inimesi ei ole vaja asuda karistama abortide eest.

8. Kuidas lahendada siiamaani Eestis asuva 120 tuhande Vene kodaniku kui viienda kolonni küsimus?

Eks see probleem on ju lihtne, nad saavad ju viisata Venemaale sõita. Ärme unustada, et kui inimene on Eesti õigusjärgne kodanik, siis võib tal ikkagi olla ka Vene pass. Ma arvan, et on vaid aja küsimus, kui need inimesed hakkavad rohkem taotlema Eesti kodakondsust. Riik omalt poolt teeb juba praegu kõik vajaliku ning mingeid erimeetmeid pole vaja kasutusele võtta.