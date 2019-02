Gaga ja Bradley ei suutnud Oscarite järelpeol teineteisest käsi eemal hoida 

Daily Maili teatel pidi Cooperi modellist elukaaslane Irina Shayk Vanity Fairi Oscari-peol üksi nurgas konutama, sest Bradleyl jagus silmi ainult oma filmipartnerile Lady Gagale. Briti kõmulehe valduses on fotoseeria , kus paarikest võib näha embamas ja sosistamas. Tekib küsimus: ega Lady Gaga ja talendiagent Christian Carino kihlus viimati Cooperi pärast purunenud?

Gaga ja Bradley olid kuulujutuveskid jahvatama pannud juba auhinnatseremoonial, kandes ette filmilaulu „Shallow“ , mis pälvis parima originaallaulu Oscari. Laulu lõpus intiimselt lähestikku musitseerinud filmipaar vaatas etteaste lõpus teineteisele nii sügavalt silma, et sotsiaalmeedias märgiti: mida küll pidi mõtlema koos Bradleyga pisitütart kasvatav Irina, kes istus neist vaid mõne meetri kaugusel? Ka Spice Girlsi lauljatar Mel B. ütles Briti teleintervjuus, et tal oli duetti ebamugav vaadata.

„Issake, kui paha tunne mul Bradley sõbratari pärast oli,“ ahhetas Mel B. Seepeale valas saatejuht Piers Morgan õli tulle: „See oli armastust tulvil pilk, eks ole?“ Spice Girlsi täht vastas: „Oli tõesti, ja sealt ka kogu see klatš.“

Mel tahab uskuda, et tegu oli vaid näitlemisega ning Gaga ei rikkunud naiste solidaarsuskoodeksit. „Loodetavasti on see ainult tööalane suhe.“