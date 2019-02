Eesti 200 | Eesti viie maailma õnnelikuma riigi hulka! 

See ei saa olla pseudoprobleem, sest selle probleemi eksisteerimiseks on olemas selge metoodikaga statistika. Iseküsimus on see, kas me peame seda oluliseks probleemiks või mitte. Eesti 200 jaoks on tegemist olulise probleemiga, sest naiste sissetulekute mahajäämus meeste omast mõjutab väga paljude Eesti laste heaolu, kuna meil on ka märkimisväärselt suur osakaal üksikvanematel, kelleks on peamiselt emad. Statistiliselt tõestatud sooline palgalõhe on probleem, millega valitsus peab tegelema.