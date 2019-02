Tarmo Kruusimäe: presidendi vastuvõtt oli meediapalagan! 

Kruusimäe sõnul muutus vastuvõtt suureks meediapalaganiks ning tal oli kohati tunne, nagu ta oleks kutsutud kokasaadet tegema. “Seal läks see asi lõpuks jube piinlikuks, sest inimeste käest paluti teha degusteerimisvõistlust. Kas ajakirjanikel ei olnud midagi muud küsida? Ma tean, kuidas televisiooni ja sõubisnesit tehakse, aga sealt jäi puudu ainult veel see küsimus, et nimetage kolm asja, mida te üksikule saarele kaasa võtaksite,” naerab ta.

Seetõttu kutsub ta meediat üles esitama asjalikumaid küsimusi. “Kui ei ole inimeste käest, kes on sinna kohale kutsutud, teemakohaseid asju küsida, siis ei ole vaja ponnistada, et saaks vähemalt kaks kilomeetrit materjali kätte,” arvab Kruusimäe.

Siiski ei peaks tema arvates meediat vastuvõtult täiesti kõrvale jätma. “Me ei saa kedagi halvustada seetõttu, et ta töötab meediaväljaandes. Kas tema ei ole siis inimene? Meil on ju vaba maa…küll aga võiks olla päevakohased küsimused,” ütleb ta, lisades, et küsimused selle kohta, mida süüa-juua anti, devalveerib ürituse väärtust.

Vastuvõtule võiks kutsuda vähem riigikogulasi

Kruusimäe tunnistab, et ta ei häbene vastuvõttu kritiseerida ning nimetab mitmeid asju, mida saaks tema arvates paremini teha.

Näiteks peaks tema arvates vastuvõtule kutsuma rohkem inimesi, kes on teinud midagi riigi heaks ära, mitte niivõrd palju riigikogu liikmeid. “Need inimesed, kes olid sinna teenete eest kutsutud, olid hulga suurema panuse andnud riigile, kui need, kes ajaliselt praegu riigikokku on sattunud, näiteks asendusliikmena,” sõnab ta.